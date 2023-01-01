نشأت Mapant Spain من فكرة إنشاء خريطة توجيهية لإسبانيا يتم إنشاؤها تلقائيًا. هذا المشروع مستوحى من أول Mapant الذي تم إنتاجه في فنلندا في عام 2016 (www.mapant.fi). لم يكن هذا المشروع ممكنًا لولا التعاون بين Orienteering Spain (FEDO) ووكالة رسم الخرائط الإسبانية (IGN)، التي قدمت بيانات LiDAR وبيانات المتجهات. يقف خلف هذا المشروع كل من Agustin Caballero وManu Jurado وJavier Arufe، الذين قاموا بتطوير سير العمل وتصميم هذا المشروع.

الموقع الإلكتروني: mapant.es

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