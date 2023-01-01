WebCatalog
MapAnt Spain

MapAnt Spain

mapant.es

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MapAnt Spain على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نشأت Mapant Spain من فكرة إنشاء خريطة توجيهية لإسبانيا يتم إنشاؤها تلقائيًا. هذا المشروع مستوحى من أول Mapant الذي تم إنتاجه في فنلندا في عام 2016 (www.mapant.fi). لم يكن هذا المشروع ممكنًا لولا التعاون بين Orienteering Spain (FEDO) ووكالة رسم الخرائط الإسبانية (IGN)، التي قدمت بيانات LiDAR وبيانات المتجهات. يقف خلف هذا المشروع كل من Agustin Caballero وManu Jurado وJavier Arufe، الذين قاموا بتطوير سير العمل وتصميم هذا المشروع.

الموقع الإلكتروني: mapant.es

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MapAnt Spain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FeatureMap

FeatureMap

featuremap.co

MapAnt Switzerland

MapAnt Switzerland

mapant.ch

Noonshot

Noonshot

prompt.noonshot.com

MapAnt Finland

MapAnt Finland

mapant.fi

WorkFlowy

WorkFlowy

workflowy.com

Adrenaline

Adrenaline

useadrenaline.com

Shortcut

Shortcut

app.shortcut.com

Cosonify

Cosonify

cosonify.com

AIdeaMap

AIdeaMap

aideamap.com

Teachizy

Teachizy

app.teachizy.fr

Polydone

Polydone

new.polydone.com

Google Find My Device

Google Find My Device

google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية