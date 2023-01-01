Google Earth هو برنامج كمبيوتر يقدم تمثيلاً ثلاثي الأبعاد للأرض يعتمد بشكل أساسي على صور القمر الصناعي. يقوم البرنامج برسم خرائط للأرض من خلال تركيب صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وبيانات نظم المعلومات الجغرافية على كرة أرضية ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للمستخدمين برؤية المدن والمناظر الطبيعية من زوايا مختلفة. يمكن للمستخدمين استكشاف الكرة الأرضية عن طريق إدخال العناوين والإحداثيات، أو باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس. يمكن أيضًا تنزيل البرنامج على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي باستخدام شاشة تعمل باللمس أو قلم للتنقل. يمكن للمستخدمين استخدام البرنامج لإضافة بياناتهم الخاصة باستخدام Keyhole Markup Language وتحميلها من خلال مصادر مختلفة، مثل المنتديات أو المدونات. يستطيع Google Earth عرض أنواع مختلفة من الصور المتراكبة على سطح الأرض وهو أيضًا أحد عملاء خدمة خرائط الويب. كشفت Google مؤخرًا أن Google Earth يغطي الآن أكثر من 98 بالمائة من العالم، وقد التقط 10 ملايين ميل من صور Street View، وهي مسافة يمكن أن تدور حول الكرة الأرضية أكثر من 400 مرة. بالإضافة إلى التنقل عبر Earth، يوفر Google Earth سلسلة من الأدوات الأخرى من خلال تطبيق سطح المكتب. تتوفر كرات أرضية إضافية للقمر والمريخ، بالإضافة إلى أداة لمشاهدة السماء ليلاً. يتم أيضًا تضمين لعبة محاكاة الطيران. تتيح الميزات الأخرى للمستخدمين عرض الصور من أماكن مختلفة تم تحميلها على Panoramio، والمعلومات المقدمة من Wikipedia عن بعض المواقع، وصور التجوّل الافتراضي. يتضمن الإصدار المستند إلى الويب من Google Earth أيضًا Voyager، وهي ميزة تضيف بشكل دوري جولات داخل البرنامج، والتي غالبًا ما يقدمها العلماء ومخرجو الأفلام الوثائقية. اعتبر البعض برنامج Google Earth بمثابة تهديد للخصوصية والأمن القومي، مما أدى إلى حظر البرنامج في العديد من البلدان. طلبت بعض الدول حجب مناطق معينة في صور الأقمار الصناعية لجوجل، وعادة ما تكون مناطق تحتوي على منشآت عسكرية.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Earth. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.