Google Ads

إعلانات Google (المعروفة سابقًا باسم Google AdWords) عبارة عن نظام أساسي للإعلان عبر الإنترنت تم تطويره بواسطة Google، حيث يقدم المعلنون عروضًا لعرض إعلانات مختصرة أو عروض خدمات أو قوائم منتجات أو مقاطع فيديو لمستخدمي الويب. يمكنه وضع الإعلانات في نتائج محركات البحث مثل بحث Google (شبكة بحث Google) وعلى مواقع الويب غير البحثية وتطبيقات الهاتف المحمول ومقاطع الفيديو (شبكة Google الإعلانية). يتم تقديم الخدمات بموجب نموذج تسعير الدفع لكل نقرة (PPC). تُعد إعلانات Google مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة Alphabet Inc، حيث ساهمت بمبلغ 134.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: ads.google.com

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