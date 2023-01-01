بدائل - Kickflip
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).
Pricer24
pricer24.com
القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Phasio
phas.io
Give your manufacturing clients a red-carpet experience Provide a personalized experience to every customer with friction-less communication for product design and production orders.
Coohom
coohom.com
3D Rendering & Product visualization software with powerful AR & VR features dedicated to interior design, home decor, kitchen & bath, hospitality, lighting, home improvement, remodeling, and construction! Transform Retail, Manufacturing, and E-commerce into incredible buying experiences, and signi...
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite is an end-to-end Cloud-based Medical Billing, Revenue Cycle Management, Electronic Health Record Software, Practice Portal, and Practice Marketing CRM Software.
Moderlry
modelry.ai
Modelry is the end-to-end 3D product visualization platform, that empowers global e-commerce leaders to generate amazing product visuals and AR experiences using 3D models.
Cylindo
cylindo.com
Hundreds of furniture companies partner with Cylindo to get superior product visuals across the entire furniture buyer journey. We have created a platform that goes beyond high-quality product visualization and gives furniture businesses versatile assets they can leverage across multiple touchpoints...
ShapeDiver
shapediver.com
Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.
Brikl
brikl.com
Brikl is the leading MicroStore and team store technology worldwide. Set up shop in 15 minutes and spend the time you've saved on growing your business. Brikl's embellishment and 3D visualization tools simplify complexity by allowing designers to swap flat images and manual edits for placeholders an...
Expivi
expivi.com
قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...
Rev.io
rev.io
توفر Rev.io خدمات فوترة متطورة كخدمة (BaaS) لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ومقدمي خدمات الصوت والشبكات. يتيح Rev.io للعملاء إدارة نماذج فوترة الاشتراكات المتطورة من خلال تجربة المعالجة المالية الأكثر اكتمالاً في الصناعة من عرض الأسعار إلى النقد لإدارة اشتراكات العملاء النه...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink عبارة عن أداة ديناميكية لإدارة المقترحات قائمة على السحابة تجمع بين ستة تطبيقات أعمال أساسية في برنامج واحد لمساعدة فرق المقترحات الصغيرة والشركات على أتمتة عملية المقترح. Zbizlink شامل كليًا. إنها أكثر من مجرد أداة لإدارة المقترحات، فقد تم تصميمها لتسهيل المقترحات الحكومية والتجارية ودعم د...
Scaido.io
scaido.io
خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze هو برنامج لإدارة العروض سهل الاستخدام يتيح للمستخدمين إنشاء عروض المبيعات ومشاركتها بسرعة. ويتميز بين منافسيه بسبب بساطته وسهولة استخدامه. تساعد أداة إنشاء مقترحات السحب والإفلات المستخدمين على إنشاء مقترحات في دقائق معدودة فقط - ويبدو كل اقتراح مذهلًا بصريًا بشكل افتراضي. تم تصميم Propoze ف...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (المعروفة سابقًا باسم Diligend) هي شركة تقدم برمجيات حائزة على جوائز تساعد المستثمرين المؤسسيين ومستشاري الاستثمار ومديري الاستثمار على تلبية المتطلبات الصارمة لجمع البيانات وتحليلها وتبادلها وإعداد التقارير والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستثمار. يتيح Dasseti Collect للمخصصين تب...
Proposeful
proposeful.com
يعد Proposeful الحل الأمثل لإرسال العروض والعقود وتتبع متى يفتحها العملاء ويغلق المبيعات بشكل أسرع باستخدام التوقيع الإلكتروني.
Pitch Power
pitchpower.ai
قم بإنشاء مقترحات خدمات الأعمال واكتشف العملاء المحتملين لشركتك المستقلة أو وكالتك أو مؤسستك باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة من Pitch Power. توفير الوقت. ارفع على الصوت. تحويل المزيد. استرجع وقتك.
Estii
estii.com
برامج تقدير لمقدمي الحلول. تساعد Estii شركات الخدمات على تقدير وتسعير وكسب المزيد من الأعمال المربحة. يمكن لفرق المبيعات والحلول والتسليم التعاون في التقديرات في الوقت الفعلي، وتكرار النطاق والجدول الزمني وتصدير المقترحات التجارية عالية الجودة في لحظة.
Bidhive
bidhive.com
قم بتخطيط وإدارة وتتبع نشاط إدارة العطاءات الخاص بشركتك، كل ذلك في مكان واحد. تم تطوير Bidhive خصيصًا لمساعدة المؤسسات على توحيد فرق المبيعات والعقود المسبقة وفرق العطاءات لجعل عملية تقديم العطاءات الحساسة للوقت أسرع وأكثر كفاءة. نحن نخطو خطوة أبعد ونزود المديرين التنفيذيين بمصدر واحد للرؤى المهمة ح...
Apropo
apropo.io
Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
uman.ai
uman.ai
ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...
Tango
tangoagreements.com
برامج مشاركة العملاء للوكالات الإبداعية. يمكنك تبسيط عملية الموافقة على الاقتراحات، وأتمتة عملية إعداد الفواتير والدفع، وتبسيط عملية شراء الخدمات الإضافية.
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. وتسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerPoin...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.
RFP360
rfp360.com
يعمل RFP360 على تمكين فرق التوريد والمشتريات من مركزية عملية إصدار RFx الخاصة بهم - جمع الرؤى وتقييم العروض والعمل مع الزملاء والبائعين في مساحة عمل رقمية واحدة. بالإضافة إلى اتخاذ خيارات شراء أكثر ذكاءً، يعمل العملاء على تحسين الكفاءة وتخفيف المخاطر وزيادة المشاركة عند إصدار طلبات تقديم العروض وطلب...
Ombud
ombud.com
بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...
Stigg
stigg.io
Stigg عبارة عن منصة سهلة التنفيذ وقابلة للتكيف لإدارة التسعير والتعبئة. نحن نزيل التعقيد غير الضروري والتفاصيل الدخيلة، حتى تتمكن من تنفيذ أي خطة تسعير في بضع دقائق فقط. لقد اهتممنا بجميع عمليات التجريد والتكامل الصحيحة، لذلك لا تحتاج إلى قضاء الوقت في البناء والصيانة.
Spresso
spresso.com
حلول SaaS المعيارية من Spresso، تم إنشاؤها بواسطة تجار التجزئة استجابة لتحديات العالم الحقيقي المتعلقة بالتسعير، وخصوصية البيانات، والقيمة الدائمة للعملاء، والتغيير. تعمل رؤى Spresso على إطلاق العنان للربح من بياناتك من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
ParityDeals
paritydeals.com
قم بتبسيط أسعار منتجاتك والعروض الترويجية باستخدام ParityDeals API توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة بياناتنا الشاملة للتسعير حسب الموقع والمهرجانات وغير ذلك الكثير، مما يسهل عليك تحسين وظائف منتجك ويوفر للمستخدمين تجربة سلسة.