Toggle Plan
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الموقع الإلكتروني: toggl.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toggle Plan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Toggl Plan هي أداة لإدارة الفريق تحتوي على تقويم أسبوعي للفريق، مما يمكّن المديرين من تخطيط المشاريع والاستجابة للتغييرات بسهولة.
الموقع الإلكتروني: toggl.com
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