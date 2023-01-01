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Toggle Plan

Toggle Plan

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الموقع الإلكتروني: toggl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toggle Plan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Toggl Plan هي أداة لإدارة الفريق تحتوي على تقويم أسبوعي للفريق، مما يمكّن المديرين من تخطيط المشاريع والاستجابة للتغييرات بسهولة.

الموقع الإلكتروني: toggl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toggle Plan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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