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Lumeer

Lumeer

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الموقع الإلكتروني: lumeer.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lumeer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تنظيم الفرق، وإنجاز المشاريع. عزز مشاريعك باستخدام أداة سهلة ومرنة. تعظيم العمل الجماعي والتعاون. تخطيط وتنظيم وتتبع أي شيء.

الموقع الإلكتروني: lumeer.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lumeer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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