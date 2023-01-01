مع "عمليات التسليم"، يمكنك متابعة جميع الطرود الخاصة بك في لمحة واحدة. أينما كنت، ما عليك سوى إضافة التسليم عبر معرف التتبع الخاص به ومعرفة مكانه. انها مجرد نقرة واحدة بعيدا!

الموقع الإلكتروني: deliveries.orrs.de

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