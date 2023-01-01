يساعد برنامج CustomerIQ الشركات على تنظيم جميع ملاحظات عملائها والبحث عنها وتجميعها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للفرق الآن الاستفادة من بياناتها الحالية للإجابة على أي سؤال حول احتياجات العملاء وتفضيلاتهم ومشكلاتهم في أي وقت.

الموقع الإلكتروني: getcustomeriq.com

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