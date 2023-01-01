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Visyond

Visyond

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الموقع الإلكتروني: visyond.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Visyond على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - استخدم بناء جملة Excel المألوف - بما في ذلك المصفوفات الديناميكية وXLOOKUPs - وقم بتحليل النموذج وسيناريوهاته بسرعة وإنشاء تصورات تفاعلية لفريقك. كن مسيطرًا - عزز قدرات فريقك للحصول على رؤى من جدول البيانات المركزي والمساهمة فيه بطريقة آمنة ومنظمة يمكنك التحكم فيها. احصل على الإجابات في دقائق - أنشئ طبقة تصور لفريقك لطرح أسئلة "ماذا لو" على النموذج المركزي، وتحليل السيناريوهات والمخاطر، ومشاركة الرؤى التفاعلية في دقائق. أخطاء أقل وأمان أفضل - تحسين دقة البيانات وتقليل مخاطر الأخطاء وحماية المعلومات الحساسة واتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: visyond.com

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