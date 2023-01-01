WebCatalog
365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 365 Data Science على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم 365 Data Science دورات عبر الإنترنت في علم البيانات وشهادات معترف بها في الصناعة لبدء حياتك المهنية. تعلم Excel وPython وR وTableau وPower BI والمزيد.

الموقع الإلكتروني: 365datascience.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 365 Data Science. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Udacity

Udacity

udacity.com

LearnVern

LearnVern

learnvern.com

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Real Python

Real Python

realpython.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Masterschool

Masterschool

masterschool.com

upGrad

upGrad

upgrad.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

School of Motion

School of Motion

schoolofmotion.com

Microsoft 365 Admin

Microsoft 365 Admin

admin.microsoft.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية