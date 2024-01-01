WebCatalog

Mercury

Mercury

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mercury.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mercury على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخدمة المتكررة عن الفرق التي تواجه العملاء، تحرر Mercury الوكلاء المباشرين للتركيز على حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا. تتيح عمليات التكامل الخالية من التعليمات البرمجية مع موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تصميم المحادثة سهولة الاتصال بـ Mercury. إنه يمنح الفرق غير الفنية القدرة على بناء أتمتة متطورة للخدمات مع الحد الأدنى من تكاليف الإعداد ووقت الوصول السريع إلى السوق، وبدون رسوم لكل مقعد لوكلاء دعم الدردشة المباشرة.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: mercury.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mercury. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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providesupport.com

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Ultimate

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Zowie

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