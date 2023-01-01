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JivoChat

JivoChat

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الموقع الإلكتروني: jivochat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JivoChat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتثبيت الدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك وحوّل زوار موقعك إلى عملاء يدفعون باستخدام JivoChat. إعداد سهل، 5 وكلاء مجانًا!

الموقع الإلكتروني: jivochat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JivoChat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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