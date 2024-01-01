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DigitalGenius عبارة عن منصة لأتمتة تجربة العملاء تجمع بين الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وسير العمل والتكاملات القابلة للتخصيص. مع توفر ما يزيد عن 60 حالة استخدام خاصة بالبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، تساعد DigitalGenius تجار التجزئة على أتمتة استجاباتهم لاستفسارات العملاء المتكررة مثل "أين طلبي؟" والعائدات/المبالغ المستردة. وينتج عن ذلك أوقات استجابة وحل أسرع، ويحرر الوكلاء للتعامل مع الاستعلامات الأكثر تعقيدًا.

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