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DigitalGenius

DigitalGenius

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الموقع الإلكتروني: digitalgenius.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DigitalGenius على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DigitalGenius عبارة عن منصة لأتمتة تجربة العملاء تجمع بين الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وسير العمل والتكاملات القابلة للتخصيص. مع توفر ما يزيد عن 60 حالة استخدام خاصة بالبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، تساعد DigitalGenius تجار التجزئة على أتمتة استجاباتهم لاستفسارات العملاء المتكررة مثل "أين طلبي؟" والعائدات/المبالغ المستردة. وينتج عن ذلك أوقات استجابة وحل أسرع، ويحرر الوكلاء للتعامل مع الاستعلامات الأكثر تعقيدًا.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: digitalgenius.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DigitalGenius. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Haptik

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yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

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Replyco

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