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Gist هو برنامج متعدد الإمكانات سهل الاستخدام للدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق والنماذج وقاعدة المعرفة والمزيد لإنشاء تجارب عملاء مذهلة.

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