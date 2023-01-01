يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HelpJuice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

بحثك عن برنامج قاعدة المعرفة ينتهي هنا. تم تصميم برنامج قاعدة المعرفة سهل الاستخدام والأقوى من Helpjuice من الألف إلى الياء لمساعدتك على توسيع نطاق دعم العملاء لديك والتعاون بشكل أفضل مع فريقك.

الموقع الإلكتروني: helpjuice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HelpJuice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.