استخرج أقصى قيمة من كل محادثة مع العميل يعمل Laxis AI Meeting Assistant على تمكين فرق الإيرادات من خلال التقاط واستخراج الأفكار الرئيسية تلقائيًا من كل تفاعل مع العميل بأقل جهد.

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