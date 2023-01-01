WebCatalog
Ravyn

Ravyn

ravyn.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ravyn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعزيز الإيرادات والعلاقات الخاصة بك Ravyn هي أداة مبيعات الذكاء الاصطناعي الأولى في العالم فائقة السرعة لالتقاط الرؤى لزيادة إيراداتك وتعميق علاقاتك.

الموقع الإلكتروني: ravyn.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ravyn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Laxis

Laxis

laxis.com

GoZen

GoZen

gozen.io

Seismic

Seismic

seismic.com

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Vscoped

Vscoped

vscoped.com

Saleor

Saleor

saleor.io

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Dock

Dock

dock.us

Feature.fm

Feature.fm

feature.fm

Uizard

Uizard

uizard.io

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية