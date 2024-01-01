قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Engage your customers on the app they use the most. Use Kiosk to leverage WhatsApp at scale, build meaningful relationships with clients and grow your business.

الموقع الإلكتروني: kiosk.so

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