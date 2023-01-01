أنشئ تطبيقًا يحمل علامتك التجارية مجانًا، واستضف مجتمعك وأشركه، وقم ببيع الدورات والتدريب والعضويات والمنتجات الرقمية. الحركة عبارة عن منصة متكاملة لبناء أعمالك التجارية عبر الإنترنت وتنميتها.

الموقع الإلكتروني: movement.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ movement.so. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.