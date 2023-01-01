WebCatalog
Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Digital Garage على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جلب عملك على الانترنت. قم بتنمية أعمالك بالسرعة التي تناسبك، من خلال الدورات التدريبية المرنة والشخصية المصممة لمساعدتك في بناء استراتيجية عملك.

الموقع الإلكتروني: learndigital.withgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Digital Garage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Skillshop

Skillshop

skillshop.withgoogle.com

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

Bodt

Bodt

app.bodt.io

movement.so

movement.so

my.movement.so

Chargebackhit

Chargebackhit

hub.chargebackhit.com

Zoho ShowTime

Zoho ShowTime

accounts.zoho.com

Flutterwave

Flutterwave

app.flutterwave.com

faicliq

faicliq

app.faicliq.com

Fuzu

Fuzu

fuzu.com

StrategyX

StrategyX

app.strategyexe.com

AccuLynx

AccuLynx

my.acculynx.com

ExpandShare

ExpandShare

app.expandshare.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية