WebCatalog
StrategyX

StrategyX

app.strategyexe.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StrategyX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا يمكن لأي قدر من العمل الجاد أو الاستثمار أن يساعد شركة ما على النجاح - أو تحويل أعمالها الفاشلة - دون خطة استراتيجية وطريقة متسقة للعمل ضد تلك الاستراتيجية. وهذا هو بالضبط ما صممت StrategyX للقيام به. توفر StrategyX طريقة آلية ومستدامة لتحقيق النجاح على المدى الطويل باستخدام نهج توجيهي مرتبط بأهداف وغايات عملك. لم تعد هناك حاجة إلى مستشارين باهظي التكلفة للمساعدة في توسيع نطاق أعمالك وتنميتها.

الموقع الإلكتروني: strategyexe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StrategyX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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