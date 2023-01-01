احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.

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