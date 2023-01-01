بنية تحتية للاشتراكات داخل التطبيق يمكنك الاعتماد عليها. يوفر Apphud طريقة أكثر ذكاءً لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنميتها من خلال الاشتراكات داخل التطبيق. من خلال جعل عملية التطوير أكثر بساطة، وتوفير البيانات والأدوات في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: apphud.com

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