WebCatalog
Retriever

Retriever

retriever-info.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Retriever على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على الأدوات التي تحتاجها لتعزيز أعمالك، وتحويل الأهداف إلى أهداف قابلة للقياس، وتحسين نتائجك من خلال رؤى مهمة، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: retriever-info.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Retriever. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tailor Brands

Tailor Brands

tailorbrands.com

Simplero

Simplero

simplero.com

Fusioo

Fusioo

fusioo.com

NerdWallet

NerdWallet

nerdwallet.com

Keyword Revealer

Keyword Revealer

keywordrevealer.com

Spotify for Artists

Spotify for Artists

artists.spotify.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

UserWise

UserWise

userwise.io

GoalSpan

GoalSpan

goalspan.com

LivePlan

LivePlan

liveplan.com

Narrative BI

Narrative BI

narrative.bi

Antidote

Antidote

antidote.info

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية