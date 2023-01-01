WebCatalog
Flutterwave

Flutterwave

app.flutterwave.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flutterwave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك البيع عبر الإنترنت، أو معالجة المدفوعات، أو إنشاء منتجات مالية، أو استخدام أدوات الأعمال المصممة لتنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: flutterwave.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flutterwave. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

movement.so

movement.so

my.movement.so

Selz

Selz

app.selz.com

Yola

Yola

yola.com

TrueLayer

TrueLayer

console.truelayer.com

Flipkart Seller Hub

Flipkart Seller Hub

seller.flipkart.com

Instamojo

Instamojo

instamojo.com

Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

Simplero

Simplero

secure.simplero.com

Zoho Commerce

Zoho Commerce

accounts.zoho.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

Brevo

Brevo

account-app.brevo.com

Zoura

Zoura

zuora.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية