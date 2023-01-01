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PlayCode

PlayCode

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الموقع الإلكتروني: playcode.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlayCode على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ملعب جافا سكريبت. ملعب جافا سكريبت أنيق للغاية مع معاينة مباشرة ووحدة تحكم فورية. ابدأ الكود خلال ثواني. لا يوجد "بدء تشغيل npm" أو أي شيء.

الموقع الإلكتروني: playcode.io

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