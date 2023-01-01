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Brainboard

Brainboard

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الموقع الإلكتروني: brainboard.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brainboard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Design first. Code when needed. Start on the right track by emphasizing design before swiftly generating valid Terraform code in just seconds.

الموقع الإلكتروني: brainboard.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brainboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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