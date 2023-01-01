يتم تنفيذ نهج التصميم أولاً قبل أو في المرحلة المبكرة من تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، والمخرجات الأولية لهذا النهج هي تعريف بشري وقابل للقراءة آليًا لواجهة برمجة التطبيقات (API). نظرًا لأهمية التركيز على أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) منذ البداية، تقوم RestCase بتحليل تعريفات واجهة برمجة التطبيقات (API) بحثًا عن مشكلات الأمان ونقاط الضعف الأخرى.

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