WebCatalog
RestCase

RestCase

restcase.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RestCase على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتم تنفيذ نهج التصميم أولاً قبل أو في المرحلة المبكرة من تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، والمخرجات الأولية لهذا النهج هي تعريف بشري وقابل للقراءة آليًا لواجهة برمجة التطبيقات (API). نظرًا لأهمية التركيز على أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) منذ البداية، تقوم RestCase بتحليل تعريفات واجهة برمجة التطبيقات (API) بحثًا عن مشكلات الأمان ونقاط الضعف الأخرى.

الموقع الإلكتروني: restcase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RestCase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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