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IndustryWeek

IndustryWeek

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الموقع الإلكتروني: industryweek.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IndustryWeek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد IndustryWeek المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات عبر الإنترنت حول التصنيع والقيادة والتحسين المستمر وإدارة المواهب وغيرها من القضايا المهمة للصناعة.

الموقع الإلكتروني: industryweek.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IndustryWeek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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