JSBench.me عبارة عن ملعب لقياس أداء JavaScript يعتمد على Benchmark.js ويتأثر بـ JSPerf.

الموقع الإلكتروني: jsbench.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JSBench.me. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.