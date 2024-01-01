Zoo

Zoo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoo.replicate.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zoo is an open source text-to-image playground by Replicate.

الموقع الإلكتروني: zoo.replicate.dev

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