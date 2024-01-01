Kanarys

Kanarys

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الموقع الإلكتروني: kanarys.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kanarys على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحسين الشمول والإنصاف في مكان عملك من خلال تقييمات DEI الشاملة وقياس الأداء والحلول
الفئات:
Business
Diversity & Inclusion Consulting Firms

الموقع الإلكتروني: kanarys.com

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