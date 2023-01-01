المساعد الرقمي هو مساعد روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يعمل على تبسيط العمل وتعزيز الإنتاجية. قم بإسعاد موظفيك وتمكينهم من خلال مكان عمل رقمي حائز على جوائز والذي أثبت أنه يحسن الرضا في مكان العمل بنسبة 17%. قم بتوصيل تطبيقات الأعمال التي تستخدمها من دليل التطبيقات إلى مساعد ذكي مركزي، وشاهد بياناتك في الوقت الفعلي في Adaptive Cards. قم بتثبيت البطاقات على اللوحة الخاصة بك للحصول على نظرة عامة سريعة على يومك، أو اشترك في الإشعارات حتى لا يفوتك أي تحديث أبدًا.

الموقع الإلكتروني: adenin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adenin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.