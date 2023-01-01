WebCatalog
Adenin

Adenin

adenin.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adenin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المساعد الرقمي هو مساعد روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يعمل على تبسيط العمل وتعزيز الإنتاجية. قم بإسعاد موظفيك وتمكينهم من خلال مكان عمل رقمي حائز على جوائز والذي أثبت أنه يحسن الرضا في مكان العمل بنسبة 17%. قم بتوصيل تطبيقات الأعمال التي تستخدمها من دليل التطبيقات إلى مساعد ذكي مركزي، وشاهد بياناتك في الوقت الفعلي في Adaptive Cards. قم بتثبيت البطاقات على اللوحة الخاصة بك للحصول على نظرة عامة سريعة على يومك، أو اشترك في الإشعارات حتى لا يفوتك أي تحديث أبدًا.

الموقع الإلكتروني: adenin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adenin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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