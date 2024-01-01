Mathison هي منصة DEI Intelligence التي تساعد القادة على بناء أماكن عمل أكثر إنصافًا وشمولاً. نحن نمكنك من خلال بيانات القوى العاملة النوعية والكمية والتوصيات الذكية التي تعمل على تسريع تكافؤ الفرص على جميع مستويات المنظمة. إن مجموعتنا من أدوات الخبراء والموارد والتدريب تزود فريقك بالمهارات اللازمة لمشاركة المساءلة وإحداث تغيير هادف. من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، تسهل Mathison إنشاء ثقافة مستدامة للتنوع والمساواة والشمول.

الموقع الإلكتروني: mathison.io

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