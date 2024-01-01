Mathison

Mathison

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الموقع الإلكتروني: mathison.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mathison على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mathison هي منصة DEI Intelligence التي تساعد القادة على بناء أماكن عمل أكثر إنصافًا وشمولاً. نحن نمكنك من خلال بيانات القوى العاملة النوعية والكمية والتوصيات الذكية التي تعمل على تسريع تكافؤ الفرص على جميع مستويات المنظمة. إن مجموعتنا من أدوات الخبراء والموارد والتدريب تزود فريقك بالمهارات اللازمة لمشاركة المساءلة وإحداث تغيير هادف. من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، تسهل Mathison إنشاء ثقافة مستدامة للتنوع والمساواة والشمول.
الفئات:
Business
Diversity & Inclusion Consulting Firms

الموقع الإلكتروني: mathison.io

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