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Digsite

Digsite

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الموقع الإلكتروني: digsite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digsite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لقد كانت Digsite دائمًا خبيرة في الجودة عبر الإنترنت، ولكننا كنا نعلم أن هناك حاجة إلى حل أوسع من أجل تلبية متطلبات العملاء المتزايدة والمتنوعة. يجب أن يكون الحل عبارة عن منصة أكثر مرونة وتكاملاً لكل من التكرار النوعي والتحقق الكمي. لقد شرعنا في بناء منصة شاملة ومتكاملة للتكرار النوعي والتحقق الكمي بالإضافة إلى العينة حتى تتمكن من إعادة الاتصال بالمشاركين والحصول على استجابات عالية الجودة. أردنا حلاً يمكّنك من إجراء الدراسة بأكملها بنفسك، ولكن مع خدمات الدعم والاستشارة عند الطلب إذا أدركت أنك بحاجة إلى المساعدة أو تريد التحول إلى نهج أكثر تعقيدًا. ويمكنك أن تكون مستجيبًا ومرنًا لاحتياجات فريقك دون الحاجة إلى تغيير البائعين أو الأنظمة الأساسية في منتصف الطريق. باستخدام Digsite Sprints، يمكن للمشاركين ترميز المفاهيم والتصويت على الأفكار ومشاركة الخبرات من خلال الصور ومقاطع الفيديو - أو حتى مقابلات الفيديو التفاعلية المباشرة. باستخدام Digsite Pulse، يمكنك اختبار مجالات الفرص والمفاهيم والإعلانات والمزيد بسرعة. قم بالمتابعة مع المشاركين الكميين المختارين في Digsite Sprint النوعي للحفر بشكل أعمق. مع كل شيء بدءًا من الدراسات الكمية الآلية إلى الدراسات النوعية كاملة الخدمة التي يمكن تجنيدها بين عشية وضحاها، يمكن لمنصة Digsite الشاملة أن توفر لك الرؤى التي تحتاجها بسرعة. بالإضافة إلى أنه يمكنك الانتقال من الكمية إلى الكمية (والعودة مرة أخرى) في منصة واحدة متكاملة. هذه المرونة!

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: digsite.com

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Dovetail

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Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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HoneyStack

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slatedigital.com

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

TestingTime

TestingTime

testingtime.com

LiveVoice

LiveVoice

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