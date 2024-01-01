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Quallie

Quallie

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الموقع الإلكتروني: quallie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quallie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Online focus group software - live chats, diaries and discussion boards, bulletin boards, forums, polls and other features. You can combine all modules in one research project. For qualitative research studies.

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: quallie.com

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بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

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TestingTime

testingtime.com

Digsite

Digsite

digsite.com

Padlet

Padlet

padlet.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

Hassl

Hassl

hassl.co

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