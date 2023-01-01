Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعلها أكثر جمالًا من خلال اختيار خلفيات وموضوعات مخصصة. يختلف Padlet عن أدوات التدوين ولوحات الإلهام الأخرى لأنه مرن. قم بإنشاء قائمة مشتريات، أو مخطط Venn، أو لوحة مناقشة، أو بطاقة تهنئة جماعية، أو محفظة، أو خطة عمل، كل ذلك في تطبيق واحد. يستخدمها المعلمون والطلاب والمهنيون والأفراد من جميع الأعمار، في جميع أنحاء العالم، ويمكن مشاركة اللوحات وتحريرها بشكل انتقائي بين العديد من المساهمين.

الموقع الإلكتروني: padlet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Padlet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.