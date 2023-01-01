Bluecrew هو أول مزود للقوى العاملة بالساعة كخدمة: يجمع بين عمالة W-2 ومنصة إدارة القوى العاملة والبيانات + التحليلات لأماكن العمل التي لديها عمال بالساعة وطلب متقلب.

الموقع الإلكتروني: bluecrewjobs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bluecrew. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.