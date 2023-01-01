المرونة للقوى العاملة المرنة أقوى نظام أساسي لتوريد وتوظيف وإدارة وتحليل مجموعة مرنة من العاملين المباشرين والعاملين بالساعة - كل ذلك في حل واحد قابل للتخصيص.

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