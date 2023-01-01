منصة عبر الإنترنت للمشاركين في NDIS للعثور على موظفي الدعم الخاصين بهم وتوظيفهم وإدارتهم. يدفع عملاء Hireup مبلغًا أقل ويكسب موظفو الدعم لدينا المزيد. نحن مقدم خدمة مسجل في NDIS.

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