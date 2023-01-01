يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KeeWeb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر ومتوافق مع KeePass، وهو متاح كإصدار ويب وتطبيقات لسطح المكتب. تنسيق الملف الأساسي هو KDBX (ملف قاعدة بيانات KeePass).

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