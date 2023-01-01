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KeeWeb

KeeWeb

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الموقع الإلكتروني: keeweb.info

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KeeWeb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر ومتوافق مع KeePass، وهو متاح كإصدار ويب وتطبيقات لسطح المكتب. تنسيق الملف الأساسي هو KDBX (ملف قاعدة بيانات KeePass).

الموقع الإلكتروني: keeweb.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KeeWeb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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