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Expo

Expo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: expo.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Expo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Expo عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لإنشاء تطبيقات أصلية عالمية لأنظمة Android وiOS والويب باستخدام JavaScript وReact.

الموقع الإلكتروني: expo.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Expo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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