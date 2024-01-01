يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plobal Apps على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإعداد التقارير الصوتية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: plobalapps.com

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