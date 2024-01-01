Plobal Apps

Plobal Apps

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الموقع الإلكتروني: plobalapps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plobal Apps على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإعداد التقارير الصوتية والمزيد.
الفئات:
Shopping
برامج التجارة الحية
برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة

الموقع الإلكتروني: plobalapps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plobal Apps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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