Tealstreet

Tealstreet

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الموقع الإلكتروني: tealstreet.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tealstreet على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tealstreet هي محطة تداول تهدف إلى توفير تجربة تداول قوية ومتسقة عبر مختلف بورصات مشتقات العملات المشفرة. يستخدم Tealstreet الرسوم البيانية التي تقدمها TradingView، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ وإدارة الصفقات مباشرة على الرسم البياني، حتى على الويب عبر الهاتف المحمول. وهو يوفر ميزات متقدمة لتحليل التجارة وكتابة اليومية، بما في ذلك أسهم التنفيذ على الرسم البياني، ومخططات الأسهم، وبيانات التجارة القابلة للتنزيل بتنسيق CSV. يركز Tealstreet على التنفيذ السريع للأوامر من خلال ميزات مثل الأوامر السريعة، وأزرار التحجيم السريعة، وأكثر من 20 مفتاحًا سريعًا لمساعدة المتداولين على التفاعل بشكل أسرع. يعد الأمان أولوية رئيسية، مع ميزات مثل المصادقة الثنائية ونظام كلمة المرور المشفرة وقائمة IP البيضاء لحماية حسابات المستخدمين. منصة التداول متاحة على الويب، وكذلك لمنصات سطح المكتب مثل Windows وmacOS وLinux. ومن المخطط أيضًا إنشاء تطبيقات للهواتف المحمولة لنظامي التشغيل Android وiOS. تروج Tealstreet لنفسها على أنها توفر تجربة تداول متميزة مقارنة بواجهات المستخدم الأصلية لبورصات العملات المشفرة، حيث يشارك المستخدمون تعليقات إيجابية حول ميزات النظام الأساسي وأدائه.

الموقع الإلكتروني: tealstreet.io

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