Turso هي قاعدة بيانات موزعة مفتوحة المصدر مدعومة من libSQL، وهي شوكة المساهمة المفتوحة لـ SQLite. تقدم Turso 500 قاعدة بيانات سخية مجانًا وترتفع المخصصات بشكل كبير من هناك على الخطط المدفوعة التي تبدأ من 29 دولارًا شهريًا. وهذا يعني أن Turso تدعم قواعد بيانات متعددة الاستخدام/لكل مستخدم خارج الصندوق والنسخ المتماثل السهل على نطاق واسع في أي مكان في العالم، جنبًا إلى جنب مع حساب Edge الخاص بك أو حتى داخل البنية التحتية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: turso.tech

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