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Turso

Turso

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الموقع الإلكتروني: turso.tech

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Turso على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Turso هي قاعدة بيانات موزعة مفتوحة المصدر مدعومة من libSQL، وهي شوكة المساهمة المفتوحة لـ SQLite. تقدم Turso 500 قاعدة بيانات سخية مجانًا وترتفع المخصصات بشكل كبير من هناك على الخطط المدفوعة التي تبدأ من 29 دولارًا شهريًا. وهذا يعني أن Turso تدعم قواعد بيانات متعددة الاستخدام/لكل مستخدم خارج الصندوق والنسخ المتماثل السهل على نطاق واسع في أي مكان في العالم، جنبًا إلى جنب مع حساب Edge الخاص بك أو حتى داخل البنية التحتية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: turso.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Turso. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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