MacinCloud عبارة عن نظام أساسي سحابي لنظام Mac يوفر خوادم سحابية لنظام Mac عند الطلب وبنية تحتية مرنة لأحمال عمل التطوير وحلول Mac in the Cloud الشاملة

الموقع الإلكتروني: macincloud.com

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