Wingback

Wingback

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الموقع الإلكتروني: wingback.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wingback على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Wingback الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات لتسعير SaaS والتعبئة والتغليف. نحن عبارة عن بنية تحتية تسمح للشركات الناشئة SaaS بنشر أي مجموعة من ميزات منتجاتها باستخدام أي نموذج تسعير. إنه يمكّن الفرق غير الفنية من تنفيذ تغييرات التسعير والتعبئة وتنفيذ حملات النمو التي يقودها المنتج دون تدخل هندسي.

الموقع الإلكتروني: wingback.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wingback. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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