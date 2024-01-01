قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر Wingback الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات لتسعير SaaS والتعبئة والتغليف. نحن عبارة عن بنية تحتية تسمح للشركات الناشئة SaaS بنشر أي مجموعة من ميزات منتجاتها باستخدام أي نموذج تسعير. إنه يمكّن الفرق غير الفنية من تنفيذ تغييرات التسعير والتعبئة وتنفيذ حملات النمو التي يقودها المنتج دون تدخل هندسي.

الموقع الإلكتروني: wingback.com

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