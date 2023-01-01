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Appcues

Appcues

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الموقع الإلكتروني: appcues.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Appcues على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.

الموقع الإلكتروني: appcues.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Appcues. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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