قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يُسهل Status.io إنشاء صفحة حالة جميلة لتطبيقك أو خدمة الويب أو واجهة برمجة تطبيقات المطور.

الموقع الإلكتروني: status.io

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