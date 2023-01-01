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Roboflow

Roboflow

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الموقع الإلكتروني: roboflow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roboflow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة

الموقع الإلكتروني: roboflow.com

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